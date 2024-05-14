Госдума утвердила нового министра промышленности и торговли России

Государственная дума утвердила на пост министра промышленности и торговли России губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«За» проголосовали 400 депутатов, несогласных и воздержавшихся не было. Ранее этот пост с 2012 года занимал Денис Мантуров, назначенный накануне первым вице-премьером РФ.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова новым министром промышленности и торговли. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков напомнил, что Алиханов ранее работал в Минпромторге и состоял в консультативном совете по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии. Также он охарактеризовал Алиханова как квалифицированного и сильного управленца.

Пресс-секретарь Алиханова рассказал, что предложение перейти в правительство России и возглавить Министерство промышленности и торговли стало для калининградского губернатора неожиданным.

Ранее Алиханов предложил ввести «карту русского».