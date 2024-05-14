Госдума утвердила Кравцова на должность министра просвещения РФ

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 14 мая, проголосовала за утверждение Сергея Кравцова министром просвещения России. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвердить Кравцова Сергея Сергеевича министром просвещения РФ», — вынесла решение Госдума.

Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту России Владимиру Путину для назначения Кравцова на должность.

Кравцов, таким образом, сохраняет за собой должность министра, которую он занял в начале 2020 года. До этого, с 2011 года Кравцов два года работал в Министерстве образования и науки РФ.

До этого Кравцов рассказал, что в министерстве просвещения планируется открыть новое подразделение, которое будет специализироваться на вопросах дошкольного образования. Он подчеркнул, что, по его мнению, после решения задачи с распределением детей в детские сады стоит плотнее заниматься содержанием развивающей программы в этих учреждениях.

Ранее вице-спикер Госдумы Толстой призвал отменить ЕГЭ из-за «полицейщины» и стресса для детей.