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Госдума утвердила Кравцова на должность министра просвещения РФ

Госдума утвердила Сергея Кравцова на должность министра просвещения

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 14 мая, проголосовала за утверждение Сергея Кравцова министром просвещения России. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвердить Кравцова Сергея Сергеевича министром просвещения РФ», — вынесла решение Госдума.

Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту России Владимиру Путину для назначения Кравцова на должность.

Кравцов, таким образом, сохраняет за собой должность министра, которую он занял в начале 2020 года. До этого, с 2011 года Кравцов два года работал в Министерстве образования и науки РФ.

До этого Кравцов рассказал, что в министерстве просвещения планируется открыть новое подразделение, которое будет специализироваться на вопросах дошкольного образования. Он подчеркнул, что, по его мнению, после решения задачи с распределением детей в детские сады стоит плотнее заниматься содержанием развивающей программы в этих учреждениях.

Ранее вице-спикер Госдумы Толстой призвал отменить ЕГЭ из-за «полицейщины» и стресса для детей.

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