МИД РФ обвинил Финляндию в перекладывании ответственности за ситуацию на границе

Финляндия, пытаясь переложить ответственность на Россию за закрытие КПП на границе двух стран, хочет оправдаться. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

18 ноября по решению правительства Финляндии были закрыты четыре пункта пропуска на российско-финляндской границе.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что с российской стороны не проводилось никаких предварительных консультаций по данному вопросу и Москва была поставлена перед фактом.

«Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы», — сказала Захарова, комментируя заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски решения ситуации на российско-финляндской границе по дипломатическим каналам результата не принесли.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 ноября Россия заявила протест финскому послу в связи с решением Хельсинки закрыть наиболее активно использовавшиеся пункты пропуска на границе.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.