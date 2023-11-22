В Израиле поприветствовали заключение сделки с ХАМАС об освобождении заложников

Президент Израиля Ицхак Герцог поприветствовал заключение сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников и временное прекращение огня. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, достигнутое соглашение является моральным долгом государства. Политик выразил надежду на то, что сделка станет первым шагом к возвращению в Израиль всех удерживаемых лиц.

Герцог подчеркнул, что государство Израиль, Армия обороны Израиля и силы безопасности продолжат действовать и использовать все средства как для достижения этой цели, так и для обеспечения безопасности израильтян.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представителя Красного Креста.

Ранее в МИД РФ заявили, что сделка Израиля и ХАМАС дает надежду на деэскалацию.