Израиль готовится принять «тяжелое решение» по заложникам в Газе

Израиль готовится принять «трудное, но необходимое решение» относительно освобождения заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в Газе. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об этом перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками, пишет ТАСС.

Все структуры безопасности страны поддерживают это решение, указал Нетаньяху.

«Сегодня вечером мы стоим перед трудным выбором, но он является правильным. Все представители служб безопасности полностью поддерживают его, опираясь на свои профессиональные оценки. Согласно этим оценкам, наши войска будут находиться в безопасности во время перемирия, а наши боевые возможности будут улучшены благодаря этому периоду спокойствия», — заявил премьер-министр.

Большинством пленных, которых освободит палестинское движение ХАМАС и Израиль по результатам возможной сделки, будут дети, сообщило CNN.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС возобновило контакты с Израилем через посредников из Катара по вопросу освобождения заложников, которые были захвачены боевиками группировки 7 октября. При этом официальные лица Израиля подтвердили, что палестинское движение действительно возобновило контакты с катарскими посредниками, которые ведут переговоры с израильской стороной относительно соглашения об обмене пленными для освобождения заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».