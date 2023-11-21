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Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России

Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, но удалил и извинился

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Европейский парламент (ЕП) опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) карту, на которой Крым включен в состав России. На это обратило внимание украинское издание «Страна».

Позднее, как отмечает ТАСС, ЕП пришлось извиниться.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим наши извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обновленная версия карты будет опубликована в ближайшее время.

20 октября появилась информация о встрече первой леди Украины Елены Зеленской с представителями Google. Зеленская попросила представителей сервиса Google отображать Крым как украинскую территорию. Помимо требований по отображению Крыма, первая леди Украины попросила компанию о «дерусификации» их поисковой выдачи для тех, кто заходит на сайт с украинской территории, и об отключении привязки республики в YouTube к региону СНГ. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала эту встречу.

Крым стал субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в 2014 году референдума на полуострове.

Ранее в Крыму зафиксировали массовую кибератаку на интернет-провайдеров.

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