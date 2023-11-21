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В Турции потребовали от МУС арестовать Нетаньяху

Юрист Бекироглу: турецкие адвокаты попросили МУС арестовать Нетаньяху

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Mike Corder/AP

Группа турецких адвокатов направила в Международный уголовный суд запрос с требованием ареста первых лиц Израиля, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху», — подчеркнул адвокат Бурак Бекироглу.

20 ноября сообщалось, что Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине. Такое решение власти Израиля приняли, поскольку защищают права своих граждан и «борются с терроризмом». Официальный представитель МИД страны Лиор Бен-Дор заявил, что в Израиле не доверяют следственным комиссиям МУС, так как их повестка «заранее известна».

Днем раньше было объявлено, что Анкара может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для этого аналогичное решение должны одновременно принять несколько стран, в том числе другие мусульманские.

Ранее арабские и мусульманские страны призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

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