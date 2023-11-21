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Эстония и США договорились защищать военные секреты

Эстония и США подписали соглашение о защите секретной военной информации

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Välisministeerium

Эстония и США подписали новое соглашение о защите секретной информации. Об этом сообщает МИД прибалтийской республики.

Церемония подписания прошла в Вашингтоне. В ней участвовали посол Эстонии Кристьян Бриг и директор агентства оборонной безопасности Министерства обороны США Майкл Лайчак.

«Новое соглашение поможет (…) обмену информацией в области кибербезопасности и сотрудничестве с полицейскими структурами. Это также дает соглашению дополнительные возможности для эстонских компаний, желающих выйти на рынок Соединенных Штатов и участвовать в секретных контрактах», — заявил посол.

МИД Эстонии сообщил, что подобные соглашения республика заключила с 32 странами. Первое аналогичное соглашение было заключено с США в начале 2000 года. Новый документ охватывает только принципы защиты секретной военной информации двух государств.

15 ноября премьер Эстонии Кая Каллас заявила о желании занять пост генсека НАТО.

Ранее в Эстонии обвинили РФ в нелегальном пропуске мигрантов в страну.

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