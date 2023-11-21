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Германия собирается пообещать Киеву новую военную помощь

Bild: министр обороны ФРГ Писториус объявит о новом пакете военной помощи Киеву

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус собирается заявить о новом пакете военной поддержки для Украины в рамках своего визита в Киев, пишет Bild. По информации издания, пакет будет включать вооружения, которые Берлин уже поставляет украинской стороне.

Как отмечает Bild, что касается предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, то пока в Берлине все еще не приняли решение по этому вопросу. Издание добавляет, что Писториус подтвердил отсутствие новой информации по этому вопросу украинским журналистам во время посещения одного из учебных центров ВСУ.

«Украина продолжит напрасно ждать долгожданной немецкой крылатой ракеты Taurus. А вместе с ним и шанс повернуть ход конфликта на юге и востоке страны в свою пользу», — говорится в материале.

Ранее в США заявили об отсутствии «волшебной палочки» для Украины.

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