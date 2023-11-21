Финляндия может во вторник закрыть КПП для беженцев из России

Правительство Финляндии готово во вторник принять решение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией, как минимум для лиц, ищущих убежище. Об этом сообщает портал HS со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что задержка с закрытием КПП связана с обоснованием министерством внутренних дел законодательных актов, обеспечивающих данное решение.

«У правительства есть «твердое» мнение, что на операцию влияния России необходимо ответить строгими мерами. Решение не будет зависеть от политической воли правительства, если будут найдены правовые основания и найдены решения практических вопросов», — говорится в публикации.

По информации издания, детали и причины решения пока не готовы, поэтому с закрытием восточной границы пока нет полной уверенности.

До этого в Карелии более 150 мигрантов, собравшихся на границу Финляндии, были задержаны.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.