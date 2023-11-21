Экс-премьер Израиля объяснил, откуда взялись туннели под больницей «Аш-Шифа»

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что туннели под больницей «Аш-Шифа» на территории сектора Газа были созданы израильскими рабочими несколько десятилетий назад. Его слова передает телеканал CNN.

Он напомнил, что десятилетия назад Израиль управлял этой территорией.

«Мы помогли им построить эти бункеры, чтобы обеспечить больше места для работы больницы в пределах очень ограниченного размера этого комплекса», — сказал Барак.

До этого израильские военные заявили, что под крупнейшей в секторе Газа больницей «Аш-Шифа» был обнаружен 55-метровый тоннель.

Он был выявлен непосредственно под медицинским комплексом. В шахту тоннеля можно было попасть через лестницу, в конце которой находилась специальная дверь, защищающая от взрывов.

ЦАХАЛ предполагает, что тоннель использовался для перехода в командные центры и подземные объекты движения ХАМАС.

Ранее Боррель признал, что не уверен в существовании подземных туннелей ХАМАС.