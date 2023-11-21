Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев в годовщину Майдана

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев в годовщину 10-летия Евромайдана. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Приятно вернуться в Киев – среди друзей», — говорится в публикации.

До этого «Sputnik.Молдова» сообщило, что президент Молдавии Майя Санду приехала в столицу Украины. По информации агентства, визит главы государства приурочен к 10-й годовщине Евромайдана.

В рамках поездки Санду вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским и первой леди Украины Еленой Зеленской посетили мемориал, посвященный массовым протестам 2013-2014 годов, которые в итоге завершились государственным переворотом. При этом, как ожидается, в ходе визита президент Молдавии проведет переговоры со своим украинским коллегой.

Евромайдан начался на Украине ровно 10 лет назад в ответ на приостановку кабмином республики подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акция протеста приобрела серьезный масштаб и в итоге переросла в беспорядки. Апогеем противостояния стало свержение действующей власти во главе с президентом Украины Виктором Януковичем.

Ранее Урсула фон дер Ляйен высказалась о Евромайдане спустя 10 лет.