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Урсула фон дер Ляйен высказалась о Евромайдане спустя 10 лет

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о переменах в ЕС за 10 лет после Евромайдана

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала пост к десятой годовщине начала Евромайдана. В сообщении она заявила, что события на Украине 2013-2014 годов изменили всю Европу. Пост политик опубликовала в соцсети X.

«10 лет достоинства. Гордости. Стремления к свободе. Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Сегодня это понятнее, чем когда-либо. Будущее Украины — в Европейском союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось», — говорится в сообщении главы Еврокомиссии.

Массовая многомесячная акция протеста, получившая название Евромайдан, началась в конце 2013 года и продолжалась до весны 2014 года.

Протестующие в Киеве построили палаточный городок, захватили ряд административных зданий. Виктору Януковичу, занимавшему на тот момент пост президента Украины, и кабмину практически в полном составе пришлось покинуть территорию страны.

По итогам внеочередных выборов, состоявшихся 25 мая 2014 года, новым президентом был избран Петр Порошенко.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, рассуждая о возможности новых протестов на Украину, заявил, что президент Владимир Зеленский сам подготовил почву в стране для очередного Майдана, но Россия «здесь ни при чем».

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что к новому Майдану приведет решение Зеленского отменить выборы в стране.

Ранее Зеленский заявил, что операция «Майдан–3» по отстранению его от власти запланирована на конец декабря 2023 года.

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