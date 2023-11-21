В Кремле оценили вероятность нового майдана на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, есть ли угроза нового майдана на Украине. По словам представителя Кремля, у Киева есть такая предрасположенность.

«Такая предрасположенность киевского режима есть. Но для нас главное достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО», — заявил Песков в ходе брифинга.

Как напомнил пресс-секретарь, то, что принято называть майданом, на самом деле было силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.

«То, что он спонсировался из-за рубежа прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран. Это ни для кого не тайна», — добавил Песков.

До этого украинский президент Владимир Зеленский назвал сроки «Майдана-3». По его словам, операция по отстранению главы Украины запланирована на конец декабря этого года.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.