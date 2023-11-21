В Кремле не знают, будут ли представлять к госнаградам сына Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что у него нет информации о возможном награждении сына главы Чечни Адама Кадырова какими-либо государственными наградами.

«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде.

6 октября Рамзан Кадыров присвоил сыну звание Героя Чеченской Республики, после чего в течение полутора месяцев Адам получил в общей сложности девять наград в нескольких регионах России. В том числе его награждали орденом «За служение религии Ислам» I степени. Последние награды были вручены 17 ноября: орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.

Кроме того, 4 ноября несовершеннолетнего Адама назначили на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Ранее старший сын Кадырова Ахмат стал первым заместителем министра спорта Чечни.