Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние недели устроили массовую «охоту» за мирными гражданами и гражданским транспортом России, используя ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Отмечаем массовую «охоту» с использованием ударных беспилотников за мирными гражданами и гражданским транспортом, когда операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары», — сказал он.

Утром 21 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что была пресечена попытка украинской стороны совершить атаку с помощью БПЛА.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от населенного пункта Мартыновка.

Ранее в зоне спецоперации заметили беспилотники «Жириновский».