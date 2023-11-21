Украинский политик заявил о планах Запада использовать Армению против России

В Киеве пригласили Армению стать частью антироссийского военного альянса, который еще не создан. Идея такого объединения принадлежит Западу, который намерен сформировать вокруг России железный занавес, заявил в беседе с телеканалом «360» украинский политик Владимир Олейник.

Речь идет о так называемом Балтийско-Черноморском оборонительном альянсе, причем идея его создания принадлежит США, отметил Олейник.

«Это проект американцев, чтобы создать пояс от Балтики до Черного моря, — напомнил он. — Это такая попытка сформировать железный занавес, что будет вторым этапом после конфликта на Украине. Они предполагают, что будет поражение. Ну, а дальше надо этот барьер построить».

В том числе с этой целью Запад «подтягивает» премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сферу своего влияния, считает политик. При этом последние заявления последнего говорят о том, что он отдаляется от контактов с Россией и всеми бывшими странами СНГ.

«Заявления Пашиняна о том, что надо искать другие варианты поддержки в мире. Вопрос о размещении и перспективах существования военной базы России», — привел пример Олейник.

На прошлой неделе Пашинян заявлял, что Армения пока не планирует выходить из ОДКБ, однако приняла решение не присутствовать на мероприятиях ОДКБ «по разным причинам». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ереван хочет усидеть на двух стульях, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее посоветовал Армении сотрудничать с соседями для обеспечения безопасности.