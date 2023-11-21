Стало известно, при каких условиях страны Персидского залива помогут Газе деньгами

Страны Персидского залива помогут сектору Газа финансово после окончания конфликта, но при нескольких условиях. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

По данным журналистам, среди условий — проведение существенных реформ в Палестинской национальной администрации, передает ТАСС. От ПНА, в частности, ждут смены руководства.

В публикации отмечается, что союзники Палестины не раз вкладывали значительные средства, чтобы восстановить Газу после израильских операций. Они опасаются, что инвестиции снова окажутся напрасными.

Еще одно условие — согласие Израиля на принятие дорожной карты в урегулировании палестинского вопроса.

В середине ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность передачи контроля над сектором Газа администрации президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса. До этого Аббас назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.