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Стало известно, при каких условиях страны Персидского залива помогут Газе деньгами

Kan: страны Персидского залива помогут Газе финансово при условии реформ в ПНА

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Fatima Shbair/AP

Страны Персидского залива помогут сектору Газа финансово после окончания конфликта, но при нескольких условиях. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

По данным журналистам, среди условий — проведение существенных реформ в Палестинской национальной администрации, передает ТАСС. От ПНА, в частности, ждут смены руководства.

В публикации отмечается, что союзники Палестины не раз вкладывали значительные средства, чтобы восстановить Газу после израильских операций. Они опасаются, что инвестиции снова окажутся напрасными.

Еще одно условие — согласие Израиля на принятие дорожной карты в урегулировании палестинского вопроса.

В середине ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность передачи контроля над сектором Газа администрации президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса. До этого Аббас назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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