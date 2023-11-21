Стало известно, почему Зеленский отказался от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский вынужденно отказался от переговоров с Россией, поскольку страны НАТО запретили завершать конфликт. Об этом в статье для Brave New Europe сообщили экс-советник генерального секретаря ООН Михаэль фон дер Шуленбург, профессор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе и бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куятв.

Бывший помощник генсека ООН напомнил, что через месяц после военного конфликта Москва и Киев пришли к общим контурам урегулирования конфликта. Так, Украина тогда пообещала отказаться от вступления в Североатлантический альянс и заверила, что не будет размещать на территории своей страны иностранные военные базы взамен на признание территориальной целостности.

«Нет сомнений в том, что мирные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО и, в частности, со стороны Соединенных Штатов и Великобритании», — указывается в статье.

По мнению экспертов, такое соглашение означало бы поражение НАТО, а также остановку его расширения на восток. Кроме того, считают они, это повлекло бы за собой крушение мечты об однополярном мире во главе с США.

До этого Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Российской Федерацией.

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