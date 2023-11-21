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Сенатор считает, что победа Милея в Аргентине приведет к катастрофе

Пушков считает, что новый президент Аргентины приведет страну к катастрофе

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Natacha Pisarenko/AP

Сенатор Алексей Пушков считает, что новый президент Аргентины приведет страну к катастрофе. Об этом член Совета Федерации пишет в своем Telegram-канале.

«Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — пишет Пушков.

Сенатор отмечает, что основным электоратом Милея на выборах стала аргентинская молодежь, которую Пушков обвиняет в отсутствии ориентиров и принципов.

До этого в министерстве иностранных дел России заявили, что выборы президента Аргентины прошли без серьезных нарушений.

20 ноября стало известно, что Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине. Он обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов. Милей вступит в должность с 10 декабря.

Ранее Маск оценил результаты президентских выборов в Аргентине.

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