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Зеленский, несмотря на тяжелое положение ВСУ, отверг идею переговоров с Россией

Зеленский назвал неприемлемыми переговоры о заключении мира с Россией

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Johanna Geron/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Россией. Об этом Зеленский сказал, давая интервью британской газете Sun.

Он признал, что на поле боя сейчас сложилось тяжелая ситуация. Но при этом, заявил Зеленский, невозможно дружить с Россией или садиться с ней за стол переговоров.

По мнению президента Украины, Россия сейчас не желает окончания боевых действий, поэтому не следует говорить, что мир должен быть заключен любой ценой.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что занятие политикой для военных является «большой ошибкой». По словам украинского лидера, военные на Украине начали активно заниматься политикой после «майдана» 2014 года, поскольку «они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликта между Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным нет и быть не может.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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