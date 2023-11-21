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Премьер Японии поручил готовиться к нештатным ситуациям из-за спутника КНДР

Премьер Японии Кисида призвал к полной готовности из-за пуска спутника КНДР

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания быть в полной готовности к нештатным ситуациям в связи с планами КНДР запустить ракету-носитель с военным спутником-шпионом. Об этом сообщает NHK.

«Мы примем меры для сбора информации и ее предоставления населению, и будем сотрудничать с заинтересованными странами, чтобы потребовать отмены запуска», — сказал японский премьер журналистам.

Кисида уточнил, что дополнительно поручил властям принять меры предосторожности «на случай непредвиденных обстоятельств».

20 ноября Северная Корея уведомила береговую охрану Японии о планах запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря. В КНДР предупредили об опасности для трех морских зон: Восточно-Китайского и Желтого моря, а также вод к востоку от филиппинского острова Лусон.

До этого южнокорейские военные предупредили Северную Корею о необходимости «немедленно прекратить» подготовку к запуску еще одного военного «спутника-шпиона», пригрозив принять «необходимые меры».

13 ноября сообщалось, что Япония в начале 2024 года планирует запустить ракету со спутником для слежения за КНДР.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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