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Зеленский назвал большую ошибку для военных

Зеленский счел занятия политикой большой ошибкой для военных

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Sun, что занятие политикой для военных — «большая ошибка».

«Если военный решил заниматься политикой, и тут он в своем праве, то пусть от так и делает, но тогда он не может заниматься войной. Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, военные на Украине начали активно заниматься политикой после «майдана» 2014 года, поскольку «они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликта между Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным нет и быть не может.

В начале ноября издание Asia Times сообщало, что украинский президент сейчас может находиться «в состоянии войны» со своими генералам. Отмечалось, что Зеленский отчитал Залужного, который заявил в интервью журналу The Economist, что в конфликте на Украине «прорыва, скорее всего, не будет».

В Раде заявили о возможной отставке Залужного, однако тут же опровергли эти слова. Подробнее об этом и о конфликте главкома с офисом Зеленского – в материале «Газеты.Ru».

Ранее британские журналисты сообщили, что Зеленского сломили неудачи ВСУ.

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