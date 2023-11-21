Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в Telegram-канале, что США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как «успокоительную пилюлю».

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими «благодетелями». Положение на фронте и в украинской власти — на грани полного коллапса», — написал дипломат.

Антонов также обратил внимание, что «подарок» США был анонсирован в канун десятилетия «евромайдана». По мнению посла, таким образом авторы и идеологи антироссийской кампании дают понять украинцам, что они все еще «в игре».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что после «евромайдана» Украина утратила свою государственность, превратившись в нищую, вымирающую территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия пытается организовать новый «майдан». Такие данные ему передали сотрудники разведки и иностранные партнеры. По мнению украинского лидера, Москва пытается расколоть украинское общество и посеять хаос в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.