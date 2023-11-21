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Белоруссии откроет отделение посольства в Краснодаре

Белоруссия приняла решение об открытии отделения посольства в Краснодаре

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Depositphotos

Белоруссия до 1 января откроет в Краснодаре отделение своего посольства в России. Правительственное постановление об этом было опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится, что Совет министров Белоруссии постановляет открыть до 1 января 2024 года отделение посольства республики в Краснодаре.

Постановлением поручено министерству финансов страны осуществлять финансирование расходов на отделение посольства в Краснодаре в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Белоруссии за рубежом.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении даты проведения парламентских выборов в стране. В соответствии с законодательством республики выборы в палату представителей Национального собрания Белоруссии состоятся 25 февраля 2024 года.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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