В Белоруссии не будут публиковать данные членов избиркомов во избежание травли

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил о том, что персональные данные членов избирательных комиссий не будут публиковаться во время парламентских выборов, чтобы предотвратить возможное давление на них. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которые определяют даты проведения выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в один день голосования — 25 февраля 2024 года, а в верхнюю палату парламента — 4 апреля 2024 года.

Игорь Карпенко отметил, что ранее был напечатан список граждан, включая их персональные данные, чтобы продемонстрировать открытую систему, подобную демократическим государствам. Однако это привело к травле и давлению на этих людей. Списки стали объектом изучения различных специальных служб, включая недружественные государства. Теперь такой информации не будет публиковаться.

Однако Карпенко подчеркнул, что члены комиссий не будут безымянными. При посещении избирательного участка избиратели смогут видеть их имена и отчества на значках. Эта информация может быть полезна для обращения к председателю комиссии при возникновении вопросов. Однако для обычного избирателя эта информация не является необходимой, так как избиратель и комиссия выполняют свои функции в соответствии с законодательством. Меры были приняты для обеспечения безопасности членов комиссий, так как законодательство предусматривает их защиту. Правоохранительные органы будут обеспечивать порядок и безопасность на избирательных участках, а те, кто попытается угрожать или применять физическую силу в отношении членов комиссий, будут нести ответственность.

Карпенко также сообщил, что ЦИК предложил закрепить термин «электоральный суверенитет» в концепции национальной безопасности страны. Это право государства самостоятельно проводить избирательные кампании без внешнего вмешательства. Были предприняты меры, включая ужесточение требований к потенциальным кандидатам, а также более строгое регулирование финансирования политических партий и гражданских структур.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.