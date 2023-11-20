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Глава «Моссада» провел в Катаре переговоры по вопросу заложников

Посол Бен Цви: глава «Моссада» провел ряд встреч в Катаре по вопросу заложников

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Wikimedia Commons

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа провел в Катаре ряд встреч по вопросу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

«Конечно, да. Наш шеф «Моссада» [Давид Барнеа] там был», — сказал дипломат, комментируя сообщения о ведении переговоров по освобождению заложников.

До этого израильское издание Yedioth Ahronoth писало, что палестинское движение ХАМАС возобновило контакты с Израилем через посредников из Катара по вопросу освобождения заложников, которые были захвачены боевиками группировки 7 октября.

Газета The Wall Street Journal также передавала, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие.

Премьер-министр и глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также заявлял, что участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к соглашению об освобождении палестинских заключенных в обмен на израильских заложников.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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