Правительству США следует наладить отношения с Китаем и Россией вместо конфронтации. Об этом в интервью YouTube-каналу WeAreChange рассказал американский журналист Джексон Хинкл.

По словам Хинкла, Вашингтону следует поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином и вести совместный бизнес.

Журналист добавил, что российско-украинский конфликт продемонстрировал изменение устоявшегося миропорядка и установление многополярного мира.

До этого президент России Владимир Путин призвал не «скатываться в крайности» и брать лучшее из разных стран.

Он подчеркнул, что при этом никогда нельзя забывать собственных корней, и указал на необходимость опираться на традиции и «добиваться максимального результата для себя самих».

17 ноября Путин говорил, что видит многополярный мир справедливым.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.