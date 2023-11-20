Эрдоган посоветовал Армении сотрудничать с соседями ради безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, западные страны не осознают, что с карабахского конфликта в регионе началась новая эпоха.

«Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб», — отметил турецкий президент.

До этого Баку призывал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам представителя МИД Азербайджана, официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе делают необоснованные и противоречивые заявления.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне.