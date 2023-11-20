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Путин высказался о старой идее по переносу столицы Чечни из Грозного

Путин счел странной старую идею перенести столицу Чечни из Грозного

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин счел странной старую идею перенести столицу Чеченской Республики из Грозного. Соответствующее заявление он сделал после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду регионов, по видеосвязи, передает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что был момент, когда думали о том, не перенести ли столицу Чечни в другое место, поскольку в Грозном было разрушено почти все до основания. По его словам, «теперь эти мысли кажутся странными», потому что столица республики является замечательным городом.

Путин также заявил на этом мероприятии, что Чечня преобразилась, однако там «много еще предстоит сделать».

До этого Рамзан Кадыров сообщил, что Грозный и Мариуполь установили побратимские отношения.

Ранее Кадыров наградил Путина.

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