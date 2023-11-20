Постпред РФ при ООН назвал виновных в нарушении Киевом Оттавской конвенции

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в нарушении Киевом Оттавской конвенции (конвенция о запрете противопехотных мин. — «Газета.Ru») виноваты США, Франция и Германия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют не только советские мины типа ПФМ-1 «Лепесток», но и мины американского, французского и немецкого производства.

«Таким образом, за преступления Киева солидарную ответственность также несут его западные покровители и спонсоры», — поделился постпред РФ при ООН.

До этого Гатилов заявлял, что проукраинская позиция руководства этой Всемирной организации в начале специальной военной операции (СВО) РФ помешала ей быстро осудить нарушения Киева.

По его словам, в такой ситуации структурам ООН «было просто невыгодно, мягко говоря, порицать ВСУ и украинские националистические формирования за творимые ими преступления».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.