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Зеленский пожелал Байдену победы

Зеленский поздравил Байдена с днем рождения и пожелал ему победы

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином поздравил главу США Джо Байдена с днем рождения и пожелал ему победы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Передайте лучшие пожелания президенту с днем рождения. Мы желаем ему победы, а он уже сам решит — где», — сказал Зеленский.

Он отметил, что власти Украины очень благодарны Байдену. Зеленский также заявил, что украинское руководство рассчитывает на продолжение поддержки со стороны США.

Остин в ответ пообещал, что Штаты продолжат оказывать Киеву поддержку.

Глава Пентагона прибыл в столицу Украины 20 ноября для обсуждения зимней поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Госдуме это сочли плохим знаком для Киева. Депутат Леонид Ивлев отметил, что США одержимы маниакальным желанием нанести России стратегическое поражение, но воевать собираются чужими руками. В данном случае — до последнего украинца, добавил он.

20 ноября Джо Байдену исполнился 81 год. В США рассказали, как он отметит праздник.

Ранее в США заявили, что речи Байдена о прошлом надоели миллениалам и поколению Z.

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