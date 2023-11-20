Дуда счел одинаковой ситуацию с нелегальной миграцией Польши и Финляндии

Положение Финляндии и Польши по ситуации с нелегальной миграцией ничем не отличается. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает ТАСС.

«Мы защищаем не только свою территорию, но и границы Евросоюза и Шенгенской зоны», — сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что правительство страны инвестировало «огромные средства» в строительство заграждения на границе с Белоруссией. Это, по его словам, помогло уменьшить наплыв нелегальных мигрантов. Дуда обратил внимание, что «Финляндия охраняет не только свои рубежи, но и границу Евросоюза.

Ниинистё, в свою очередь, заявил, что необходима депортация мигрантов, которые «не выполняют правил пребывания в стране».

Президент Финляндии с супругой находятся в Польше с двухдневным официальным визитом. Ниинистё планирует встретиться с экс-премьер-министром Матеушем Моравецким и другими политиками.

Накануне в Еврокомиссии оценили важность мигрантов для ЕС.

Ранее в Австрии предупредили об угрозе европейским правительствам из-за мигрантов.