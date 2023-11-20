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Глава Пентагона встретился с Зеленским во время поездки в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин встретился с Зеленским в Киеве

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. Об этом глава Пентагона сообщил на своей странице в соцсети X.

«Имел честь встретиться сегодня в Киеве <…> c Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США», — написал Остин.

По его словам, Штаты и союзники продолжат поддерживать Украину, обеспечивая ее нужды на поле боя, а также вкладываясь в оборону страны.

20 ноября пресс-служба Пентагона сообщила о прибытии американского министра обороны Ллойда Остина на Украину с рабочим визитом. В заявлении подчеркивалось, что руководитель военного ведомства планирует обсудить с зарубежными коллегами вопросы стратегического партнерства в сфере безопасности и новые меры военной помощи Киеву.

Одной из ключевых тем станут новые меры поддержки ВСУ для ведения боевых действий в зимний период.

Ранее в Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев.

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