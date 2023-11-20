Министр Великобритании по делам Европы посетит республики Закавказья

Министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти отправляется 20 ноября в турне по Армении, Грузии и Азербайджану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское посольство в Москве.

В диппредставительстве уточнили, что Дохерти в ходе своей поездки по Закавказью подчеркнет приверженность Великобритании к сотрудничеству и поддержанию мира в регионе.

«Поездка начнется сегодня (в понедельник 20 ноября)», — уточнили в сообщении.

В ходе своего третьего в этом году визита дипломат намерен обсудить программы демократических реформ в Армении и Грузии, а также предложит опыт Великобритании при переходе Азербайджана на возобновляемые источники энергии.

В посольстве подчеркнули, что регион на южной границе России, уязвим для внешнего вмешательства.

Дохерти, как отметили в диппредставительстве, расширит предложение Великобритании об укреплении сотрудничества в области торговли и безопасности, чтобы помочь этим странам «снизить зависимость Европы от России».

В мае Великобритания анонсировала старт стратегического диалога с Арменией.

Ранее стало известно, что глава МИД Армении посетит Великобританию.