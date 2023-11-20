Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр Великобритании по делам Европы посетит республики Закавказья

Министр Великобритании Дохерти посетит Армению, Грузию и Азербайджан

close
100%
Reuters

Министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти отправляется 20 ноября в турне по Армении, Грузии и Азербайджану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское посольство в Москве.

В диппредставительстве уточнили, что Дохерти в ходе своей поездки по Закавказью подчеркнет приверженность Великобритании к сотрудничеству и поддержанию мира в регионе.

«Поездка начнется сегодня (в понедельник 20 ноября)», — уточнили в сообщении.

В ходе своего третьего в этом году визита дипломат намерен обсудить программы демократических реформ в Армении и Грузии, а также предложит опыт Великобритании при переходе Азербайджана на возобновляемые источники энергии.

В посольстве подчеркнули, что регион на южной границе России, уязвим для внешнего вмешательства.

Дохерти, как отметили в диппредставительстве, расширит предложение Великобритании об укреплении сотрудничества в области торговли и безопасности, чтобы помочь этим странам «снизить зависимость Европы от России».

В мае Великобритания анонсировала старт стратегического диалога с Арменией.

Ранее стало известно, что глава МИД Армении посетит Великобританию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий