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Политолог: Милей попытается испортить отношения России и Аргентины

Политолог Хейфец: у Милея может не получиться испортить отношения РФ и Аргентины

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Cristina Sille/Reuters

Заняв пост президента Аргентины, проамериканский политик Хавьер Милей может попытаться выполнить свои предвыборные обещания, и испортить российско-аргентинские отношения, однако шансов на успех у него мало. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

«Желания и реальность иногда могут не совпадать. У него нет большинства в парламенте страны, поэтому я не удивлюсь, если избранному президенту через полгода попробуют объявить импичмент», — отметил Хейфец.

Он добавил, что желание Милея долларизировать аргентинскую экономику также находится под вопросом. За счет собственных средств Буэнос-Айрес не сможет провести такую реформу, а в Вашингтоне выделение денег на внешнюю политику в настоящее время вызывает разногласия, заключил эксперт.

20 ноября стало известно, что Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее потенциальная глава МИД Аргентины анонсировала разрыв связей с КНР и Бразилией.

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