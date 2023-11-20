Армения попросила ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране

Армения попросила снять с повестки заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) документ о помощи республике. Об этом в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении», — сказал он.

По словам генсека, Ереван, «хотя все остальные союзники поддержали это решение», «не выражал никакого интереса» к данному документу «и, более того, в завершающей части нашей работы» армянская сторона попросила вообще снять его с повестки.

В Минске 22 ноября пройдут заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. 23 ноября состоится саммит ОДКБ.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается заявлять об изменении своей политики и не решила покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности.

По его словам, Ереван принял решение не присутствовать на мероприятиях ОДКБ «по разным причинам».

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение. В Кремле заявили, что сожалеют из-за данного решения.

Ранее Пашинян назвал ОДКБ неэффективной организацией.