В Совфеде указали на невозможность отмены культуры России в Европе

В центре столицы Италии состоялся показ российского кино, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что это показывает провал попыток по отмене культуры России на Западе.

«В центре Рима показывают российское кино. Полный зал на встрече с режиссером Кареном Шахназаровым. Культуру России «отменить» невозможно», — написал Пушков.

Речь идет о показе фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех», который состоялся в Русском доме в Риме. На мероприятии присутствовал российский посол в Италии Алексей Парамонов, а также дипломатические представители Казахстана, Киргизии и других государств. При этом Италия входит в список недружественных государств, утвержденный правительством России еще в марте 2022 года.

Ранее в Европе указали на просчет Запада в отношении России.