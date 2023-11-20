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В Совфеде указали на невозможность отмены культуры России в Европе

Сенатор Пушков считает, что в Европе не смогли отменить культуру России

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В центре столицы Италии состоялся показ российского кино, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что это показывает провал попыток по отмене культуры России на Западе.

«В центре Рима показывают российское кино. Полный зал на встрече с режиссером Кареном Шахназаровым. Культуру России «отменить» невозможно», — написал Пушков.

Речь идет о показе фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех», который состоялся в Русском доме в Риме. На мероприятии присутствовал российский посол в Италии Алексей Парамонов, а также дипломатические представители Казахстана, Киргизии и других государств. При этом Италия входит в список недружественных государств, утвержденный правительством России еще в марте 2022 года.

Ранее в Европе указали на просчет Запада в отношении России.

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