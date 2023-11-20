Байден угодил в скандал из-за 6-летней девочки

Президент США Джо Байден столкнулся с критикой в социальных сетях после общения с 6-летней девочкой на мероприятии в честь Дня Благодарения, пишет Daily Mail. По информации издания, политик заговорил с ребенком, похвалив ее уши.

«Спасибо, и мне нравятся твои уши. Я их люблю! Они прям клевые! Как тебя зовут? Кэтрин. Кэтрин? Какое прекрасное имя. Так звали мою мамочку. Что ж, рад знакомству. Сколько тебе лет, 17? Шесть!» — заявил Байден во время диалога с маленькой девочкой.

Как отмечает Daily Mail, действия 81-летнего президента США вызвали удивление в американских соцсетях. Издание подчеркивает, что некоторые пользователи сочли поведение президента США довольно «жутким» и «тревожным».

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию на сцене ООН.