«Краснодар» нашел замену Сафонову

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин стал футболистом «Краснодара». Об этом сообщает пресс-служба «быков» на своем официальном сайте.

«Южане» заключили контракт с 36-летним вратарем, находящимся в статусе свободного агента, сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Дюпин провел в составе казанской команды 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил 35 голов.

14 июля экс-голкипер и «Краснодара» Матвей Сафонов официально стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до 2029 года. Сам Сафонов заявил, что ждет возможности дебютировать за команду.

Ранее «Сочи» подписал обладателя Кубка Чехии после вылета из РПЛ.