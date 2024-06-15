Пентагон заказал исследование усиления лазерных систем

Агентство перспективных проектов Пентагона (DARPA) выделило $1 млн на разработку технологии, которая устранит недостатки боевых лазерных систем. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что грант на исследование был направлен Университету Вашингтона в Сент-Луисе. Утверждается, что специалисты «будут использовать квантовую запутанность», чтобы создать мощный и концентрированный лазерный луч.

По словам доцента кафедры электротехники и системотехники Юнг-Цунг Шена, подобный метод откроет новые возможности для защищенной связи, что важно в военных конфликтах, где подавление спутникового интернета играет значительную роль, а также сделает лазерный луч более мощным и эффективным в любых погодных условиях.

До этого стало известно, что американское военное ведомство планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для того, чтобы следить за иностранными спутниками.

DARPA заключило с компанией Slingshot Aerospace контракт на разработку соответствующего ИИ.

Ранее США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе.