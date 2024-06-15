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В очередях на Крымском мосту выстроились полтысячи автомобилей

На Крымском мосту образовалась очередь примерно в 500 автомобилей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная очередь из автотранспорта. Информация об этом появилась в оперативном Telegram-канале Крымского моста.

«В очереди со стороны Тамани находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в публикации.

При этом в очереди со стороны Керчи выстроились 196 машин. Время ожидания также занимает примерно около часа.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 мая пытались атаковать Крымский мост с помощью оперативно-тактических американских ракет ATACMS.

По заявлению главы российского оборонного ведомства, украинские военные выпустили 10 американских ракет в сторону дорожной переправы. Вооруженные силы России же сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку.

Белоусов подчеркнул, что в результате пресечения атаки спасены сотни жизней.

Ранее в Москве задержали молодого человека, который спрыгнул с Крымского моста.

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