В Петербурге ищут человека, открывшего стрельбу по прохожему на футбольном поле

В Петербурге разыскивают человека, который стрелял по прохожим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно после того, как 19-летний юноша обратился в ведомство и сообщил о стрельбе на проспекте Пятилеток.

По версии правоохранителей, житель одной из квартир на десятом этаже дома на улице Джона Рида несколько раз выстрелил из пневматического ружья в сторону футбольного поля. В результате пули попали в мужчину.

«Пострадавший за медицинской помощью не обращался», – поделились в ведомстве.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает «Фонтанка», пострадавшим является обратившийся в полицию студент. Неизвестный попал ему в грудь.

До этого в Курганской области группа людей, которые отдыхали на озере, приняла в свою компанию мужчину. Однако спустя некоторое время из-за конфликта он ушел и вскоре вернулся с ружьем, после чего открыл стрельбу по людям. В результате никто не пострадал.

Ранее россиянин выстрелил в падчерицу, надругался над ней и получил срок.