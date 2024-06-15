Россиянам рассказали о самом эффективном способе омоложения

Снижение калорийности рациона на 500-750 ккал помогает омолаживать организм. Об этом сообщает Комсомольская Правда со ссылкой на Главного терапевта Минздрава России, академика РАН Оксану Драпкину.

Врач отметила, что ограничение калорийности рациона — способ омоложения с наибольшим количеством доказательств эффективности. Этот подход может принести пользу даже при соблюдении диеты всего несколько дней в месяц.

До этого терапевт Драпкина рекомендовала минимизировать потребление ультработанных продуктов, которые проходят множество этапов производства. Исследования показывают, что они повышают риск ожирения, депрессии, нескольких видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасны сосиски, колбасы, лапша быстрого приготовления, сладкие напитки. Меньший вред наносят продукты на основе молока и фруктов, — десерты, мороженое.

Ранее врач назвала две диеты, смягчающие системное воспаление.