«Огонь был ярким как солнце»: очевидец рассказал о пожаре на газопроводе под Саратовом

Житель села Сторожевка Саратовской области Максим рассказал «Газете.Ru», что перед началом пожара на газопроводе слышал «большой взрыв». Мужчина отметил, что в его квартире, которая находится в километре от места ЧП, отключилось электричество, а из-за жара огня он «вспотел за 20 секунд».

«Газопровод вроде взорвался. Я за компьютером сидел. Взрыв был большой. Звука прилета ракеты не было. Точно не могу сказать, так как сидел в наушниках. Я играл в игру просто. У меня все вырубилось, потом за окном увидел вспышку и начал снимать. Я ничего не чувствовал в тот момент, единственное — страшно было, если там люди были, так как жару я чувствовал даже у себя в квартире и за 20 секунд вспотел полностью. Электричество вырубилось и пока нет», — сказал он.

Еще один очевидец пожара Иван в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что огонь был очень ярким. По словам мужчины, он не сразу понял, что произошло.

«Нахожусь в Саратове на 7-ой дачной. Говорят, что газохранилище взорвалось. Звука слышно не было — ветер в другую сторону дует. Огонь сначала был ярким как солнце. Потушили примерно минут за 30. Сначала просто не понял, что это такое. Горело прям очень-очень ярко», — подчеркнул он.

15 июня Telegram-канал Mash сообщил, что на газохранилище в Татищевском районе Саратова произошел взрыв. Отмечалось, что столб огня от взрыва виден на несколько километров. По данным канала, газохранилище находится под землей, а причиной произошедшего могла стать утечка газа.

Позднее губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что причиной ЧП стала аномальная жара, из-за которой на газопроводе произошла разгерметизация, а затем — возгорание. Он заявил, что газопровод перекрыли, пожар локализован. После выжигания остатков газа из трубопровода горение будет остановлено.

Ранее в кофейне Обнинска назвали причину взрыва кеги с элем.