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Во Франции назвали предложение РФ о мире на Украине своевременным

Политик Филиппо: предложение РФ о мире на Украине своевременно, Запад устал

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Depositphotos

Предложение России о мирном урегулировании на Украине своевременно и было хорошо воспринято западным обществом. Об этом заявил РИА Новости французский политик Флориан Филиппо.

«Общество на Западе — во Франции и в других странах — очень устало. Это риск войны, это человеческое и экономическое истощение, и оно (общество) хочет мирных переговоров», — сказал он.

Политик уверен, предложения президента России Владимира Путина разумны.

14 июня на встрече с руководством МИД Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участникам конференции по Украине в Швейцарии нужно обсуждать мирные предложения президента России Владимира Путина, если они хотят «спасти мир».

В США на предложение Путина отреагировали иначе. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Путин не имеет права ставить Украине условия о мире.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина.

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