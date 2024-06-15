Премьер Италии связала размораживание активов РФ с мирным процессом по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони связала перспективу разблокировки российских активов с мирным процессом по Украине и компенсациями Киеву. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи (G7), сообщает ТАСС.

«Перспектива размораживания российских активов напрямую зависит от процесса мирных переговоров, на которых будет затронут вопрос в том числе о том, кто будет оплачивать восстановление Украины», — сказала глава итальянского кабмина.

До этого сообщалось, что лидеры стран G7 договорились до конца года предоставить Украине $50 млрд за счет использования замороженных российских активов.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы ЦБ РФ примерно на €260 млрд, более двух третей из которых находятся в бельгийском Euroclear. По результатам прошлого года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.

Ранее сообщалось, что страны G7 могут потерять около $83 млрд в случае конфискации замороженных российских активов.