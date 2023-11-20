Посол России прокомментировал победу Милея на выборах главы Аргентины

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов выразил надежду на присоединение Аргентины к БРИКС при новом главе страны, ультраправом политике Хавьере Милее. Соответствующая публикация размещена дипломатом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие», — подчеркнул дипломат.

От лица России он выразил убежденность в том, что этому курсу будет способствовать вступление Аргентины в БРИКС, которое было анонсировано на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

До этого стало известно, что Милей получил свыше 50% голосов на выборах президента Аргентины.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.