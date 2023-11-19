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Тайваню указали на принцип «одного Китая» при участии АТЭС

Посольство КНР: участие Тайваня в АТЭС не должно нарушать принцип «одного Китая»

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Loren Elliott/Reuters

Представители Тайваня должны основываться на принципе «одного Китая», принимая участие в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства КНР в Вашингтоне.

«Обе стороны Тайваньского пролива принадлежат Китаю. Тайвань является частью территории Китая», — прокомментировал представитель дипмиссии информацию о том, что возглавлявший делегацию Тайваня на саммите АТЭС в Сан-Франциско Моррис Чан встретился с президентом США Джо Байденом, но при этом не говорил с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам китайского дипломата, представители Тайваня при участии «в мероприятиях, связанных с АТЭС» должны придерживаться принципа «одного Китая».

Накануне стало известно, что вопросы Украины и конфликта в Израиле не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС. Документ нацелен на «создание устойчивого и стабильного будущего для всех».

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.

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