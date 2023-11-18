В Армении заявили о шагах Баку, похожих на подготовку к военным действиям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана выглядят как подготовка к новым боевым действиям против Армении. Его слова на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване передает ТАСС.

Армянский премьер назвал подозрительным, что на официальном уровне в Азербайджане Армению стали называть Западным Азербайджаном.

«Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки», — сказал Пашинян.

До этого помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что власти Азербайджана верят в возможность налаживания отношений с Арменией за счет заключения мирного договора.

16 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что у Еревана есть проблемы с беженцами из Нагорного Карабаха.

Ранее в Армении сочли угрозой сохранение правительства Карабаха в стране.